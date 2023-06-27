港鐵查票罰款倍增至千元 議員：具阻嚇力

【本報訊】本港去年錄得4,042宗懷疑濫用2元乘車優惠個案，當中逾九成與港鐵有關。議員張欣宇認為，各公共交通均出現濫用情況，數字是反映港鐵有認真跟進問題。對於港鐵日前上調附加費款額，重鐵網絡附加費由500元增至1,000元，他認為阻嚇作用已大增，其他公共交通可參考做法。

張續稱，港鐵人員獲賦權查票，當發現乘客濫用可即時徵收罰款，但其他公共交通營辦商並無相關權力，而且只能依賴車長處理，難作出檢控之餘，只要求違規乘客補回車票差價，做法同樣欠缺阻嚇力。他認為，2元乘車優惠計劃每年需要30多億元公帑補貼，理解當局無可能核查每宗個案，但當巡查時發現違規，有必要嚴肅跟進，才能起阻嚇作用。

當局行動被質疑只為交功課 議員田北辰則質疑，運輸署是次打擊行動為期兩個月，只為「交功課」，最終只起短期阻嚇作用，認為當局應長期執法，又批評打擊行動無助解決樂悠咭乘客「長車短搭」的問題。田又指，港鐵最近招聘額外人手查票，做法不太合理，額外人手成本長遠令公司利潤減少。他建議應由政府派便服人員在指定濫用黑點執法，保持阻嚇力。