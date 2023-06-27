查$2乘車優惠濫用 放蛇先記錄後檢控

3人小隊各區出動 業界料有助減爭拗 為打擊濫用2元乘車優惠，運輸署昨日起聯同運輸業展開大型打擊行動，安排多支3人小隊在全港各區巡查。有業界相信在高調執法下，違規情況會即時收斂，但行動成功與否，不應以違規個案數字作衡量。業界又相信，行動不會影響乘客搭車出行，有政府人員在場查核，更可避免司機與乘客發生爭拗。

是次打擊行動為期至少兩個月，由運輸署職員、公共交通營辦商職員及外判保安組成的3人小隊將分頭巡查。若懷疑乘客違規使用優惠，小隊可要求乘客出示身份證和八達通或樂悠咭資料，並可能向違規者提出檢控，刑罰包括判監。據運輸署早前指，行動將於不同時段進行，包括繁忙和非繁忙時間、夜間及假期。

行動首日，有小隊昨午在大埔富亨巴士總站進行巡查。約一小時行動內，小組頻頻監察乘客支付車資時情況，並多次上車監察一條由富亨開往西九龍站的巴士線。同日早上，海怡半島巴士總站亦有小隊上車監察及截查。

無照片難查證 倡取消長者咭 專營巴士僱員總工會主席郭志誠表示，運輸署高調執法下，相信違規情況會即時收斂。不過汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明則指，現時長者咭發行量超過3百萬張，遠多於本港長者人口，反映長者持有多於一張，假如他們將長者咭交予不符資格人士使用，擔憂會造成濫用情況。陳又指，長者咭無持證者照片或其他身份資料，當巴士司機懷疑乘客違規使用優惠時，亦難以查證。他建議政府應盡快取消長者咭，改以附有照片的樂悠咭取代。

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝表示，當局昨日已派人到小巴站頭觀察情況，若小巴司機懷疑有人違規，小隊將會介入，但不會即場發告票，而是會記錄個人資料再作跟進。他指，過往曾有司機因查核而與乘客發生口角，他相信行動期間，有政府人員在場，可減少爭拗。

陳又指，業界會積極配合政府的打擊行動，但坦言成效難以估計，成功與否不應以多少人濫用為標準，而是希望能夠起警戒作用，令乘客遵守規矩。至於便衣「放蛇」巡查是否更具成效，他指不同方法都有好處，相信政府會再檢討。