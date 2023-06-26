青年政策淪空想 港府畫餅誰賣帳

施政理當以民為本，把市民的福祉放在首位。然而，單純有此本心，顯然並未足夠。何謂市民福祉？這並非官員坐在辦公室便能知道，必須聆聽民意，聽取各界聲音；畢竟福祉定義很廣泛，每個世代的經歷與追求均截然不同，上世紀港人所追求的，現今的港人未必需要。倘若不知道市民所需，單純憑官員主觀想法與過時的經驗去臆猜，政策怎可能獲得大眾認同呢？

港府施政最大詬病在於不懂得因時制宜，政策非但不接地氣，甚至稱得上「離地萬丈」，所推行的新政，往往被市民批評為不切實際，尤以青年政策為甚。作為社會的棟樑支柱，青年興則香港興，相反，青年失去活力，香港將步向衰落，因此，制訂合適的青年政策，創造空間予青年自由發展，其重要性不言而喻。有見及此，今屆政府去年底曾公布首份青年發展藍圖，分為「探索」、「希望」、「自強」、「建設」共4個篇章，聲稱要為青年提供有利環境，讓他們對未來抱有盼望、自強不息，能在社會盡展所長。

理想很豐滿，現實很骨感。半年時間過去，昨日有團體公布調查結果，發現80%受訪基層青年對於藍圖內容十分不了解或頗不了解，63.1%受訪者坦言從沒看過措施內容，甚至逾半數人根本不知道政府曾公布此藍圖；這不禁讓人疑惑，當局花大力氣制訂藍圖，服務對象究竟是誰？現時科技發達，並非中古世紀，傳遞政令毋須八百里加急，資訊傳遞速度早已以分鐘甚或以秒計算；以派發消費券為例，這邊廂官員剛宣布，那邊廂已成為網上討論區的熱門話題；倘若藍圖符合青年所需，會有逾半數人不知情嗎？

更可悲的是，為數不少的青年即便知道有此藍圖，依然表現得不太熱衷且興趣不大，正好突出了藍圖不切實際。現世代青年視野廣闊，且經歷高壓教育下，早已變得務實，着眼於現實生活中所面對的困難；偏偏青年發展藍圖空談理想，華而不實，淪為青年人眼中的「官腔」，興趣從何而來？倒不如更名為「房屋」、「就業」、「教育」等篇章，似乎更引人入勝。

事實上，正因為本港的房屋與就業兩大方面陷入困境，青年人才被迫變得務實；尤其是基層青年。過去的小朋友總會夢想「住洋樓，養番狗」，如今幾多青少年剛滿18歲就申請輪候公屋，生怕沒屋可住。藍圖中強調要培養青年家國意識，首要的不正是讓青年能夠安居，擁有一個屬於自己的家嗎？蝸居劏房、數年一搬，青年人的「家」在何處？且不說經濟委靡，就業前景堪虞等苦境。

眼見留港發展空間渺茫，幾多青年選擇向外闖蕩，甚至有基層青年寧願到外國當清潔工，也不願留在香港，這正是青年常見的「天大地大，何愁無處為家」的心態；官員們能懂嗎？青年是本港的將來，惟本港也要給予青年一個看得見的將來，青年才願留港打拚；港府不懂得現今青年的心態，只懂得咬文嚼字「畫大餅」，試問誰又願意賣帳呢？