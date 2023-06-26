龍七公：攻守兩手抓 講好香港故事2.0

回歸周年在即，回顧百年變局，經歷治亂之間的反覆折騰，香港最終走向由治及興，帶來國安防線強化、施政管治優化的盛景，但地緣政治複雜，亂港勢力張狂，出現「我講好香港故事，你狂潑香港污水」的挑釁。伴隨特區政府新年度的開始，我們需開展攻守兩手抓的「講好香港故事2.0」。

抹黑造謠 謾罵打壓 過去一年，香港從亂到治、由治及興、全面復常開新篇，抓緊歷史機遇，積極為落實「愛國者治港」原則和推動「一國兩制」行穩致遠盡心竭智，以便為國家為香港爭取更大榮光。可惜樹欲靜而風不息，正當我們積極推動中外交流、講好國家和香港故事，外部敵對勢力卻為求偏護自身霸權，濫用其國際話語優勢，強以指鹿為馬的虛假敍事，不斷上綱上線地對國家抹黑造謠，對香港謾罵打壓，刻意高頻廣播「恐華」亂音，甚至妄圖以一場網絡唱衰抹黑，摧毀十年廿年講過的好故事！

對於中國的發展和國際影響力，對於香港的一國兩制特殊地位，國際社會存在各種不同的認知和感受，亦流傳不同的聲音和圖謀。一段時間以來，形形色色的「中國威脅論」、「中國崩潰論」等陰謀式恐嚇，經不同包裝循環再用，香港亦被潑污，令政府的公開譴責、駁斥澄清，也漸成「新常態」。

唔想咁樣，可以點樣？第一，大家必須認清形勢，保持頭腦清醒，不要被網上言論或假新聞，就對號入座地落入西方陣營的圈套，面對任何涉及國家政策或所謂「人權法治」的爭議，都不要跟風妄言妄動，而應守住一國兩制的底線，保持依法守法、慎思沉澱的理性態度，讓事實說明真相，不能讓唱衰抹黑惡行輕易得逞。

第二，積極地面向世界，講好香港故事，這是香港最基本的使命和責任，面對來意不善的唱衰風，大家應加強裝備，正面回擊，在講好中國故事、講好香港故事的基礎上，進一步讓世界講好一國兩制和大灣區的故事，更在唱好之外加上可能預見的挑戰和解決方案，既展示一己能力和擔當，更讓香港故事更充實，亦更有質量。最重要的是要向唱衰一族公開表達我們的不滿，展示我們的能力。

第三，當局應以兩手抓政策，依法查究相關「唱衰」行動及其「唱衰鏈」，並將一切勾當攤在陽光下，公開表明不容宵小放肆。

第四，加快構建中國話語和中國敍事體系，提高講好故事的質量和聲音，並且糾正世界話語的「西強中弱」單邊傾斜，以及只有西方叫囂、中方無處訴苦的欺壓霸凌，令香港故事、中國聲音、中國價值，能讓世界聽得到、看得見，認知認同。

第五，應加強香港「全媒體」體系的建設和人才培訓，針對港人、外國人，製作多元化的講好故事節目，讓他們更加認識中國，並一起加入「講好中國故事」的隊伍。