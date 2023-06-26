笑看天下：山姆大叔又化身姑爺仔

山姆大叔想拉攏印度，好話說盡，肉麻嘅說話講到人起雞皮疙瘩，甚麼「美印兩國是全球最親密的夥伴之一」；美國總統拜登喺白宮特別為印度總理莫迪安排「素食宴」，皆因莫迪係素食者，美國第一夫人吉爾表示，專門請來研究素食料理嘅廚師柯蒂斯擔任客席主廚，與白宮廚師團隊合作設計出素食菜單。見微知著，如此隆重為莫迪設計素食宴，對這位「全球最親密夥伴」認真唔話得，愛得無微不至。

老美隆重歡迎莫迪，用心良苦，亦不過想聯印制華，當然亦有反俄成分。眾所皆知，印俄向來過從甚密，俄烏之戰爆發後，俄羅斯備受美國制裁，然而印度一樣大手購入俄羅斯廉價石油，更何況印度向來都係俄式武器大買家。如今莫迪被山姆大叔大灌迷湯，印俄關係會否疏遠？相信只要觀察一會兒，紙始終包唔住火，好快就知答案！

美國拉攏印度，以姑爺仔呃無知少女落火坑伎倆，甜言蜜語說盡，拜登又來一招「吹吹水唔抹嘴」，義憤填膺咁話，全球治理必須具包容性和代表性，美國支持印度為改革後嘅聯合國安理會常任理事國。阿哥，你估真係手瓜起𦟌，食嘢唔使畀錢？都乜嘢年代，仲講埋啲呃無知少女嘅鬼話？

喂！依家聯合國安理會有5個常任理事國，即美國、中國、法國、英國和俄羅斯，印度有可能成為第6個嗎？正如有論者道破，根本冇可能，皆因首先要經過複雜嘅改革程序，而入常申請需要一致通過，5個常任理事國都手握一票否決權，只要一國反對就拉倒，想想即使美、法、英都贊成，中、俄會認同嗎？美國所謂支持印度成為安理會常任理事國，不是呃鬼食豆腐嗎？都話不誠無物，莫迪唔係咁低智，連咁信口開河嘅廢噏都信啩？