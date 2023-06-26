冰鑑春秋：美國是MeToo慣犯

在美國國務卿布林肯造訪北京想要促成中美恢復軍事溝通對話機制卻鎩羽而歸後，拜登政府開始不理性地對中國展開言語挑釁，帥化民將軍形容拜登的行為就像是渣男求歡不成後老羞成怒，我認為頗有幾分道理。

對大陸來說，美國根本就是騷擾慣犯，不僅自己頻繁派機艦在中國門戶窺探，還呼朋引伴要英法德日加澳跟着一起耍帥裝酷。而這個渣男明知對方對他厭惡，卻不知自醜地想要登堂入室，不斷呼籲想要到人家家裏探訪，請問這不是騷擾是啥？在不勝其擾之下，中國勉強首肯讓美國進家以禮相待，還諄諄告誡美國應該端正言行，不要破壞彼此的友誼；但美國非但充耳不聞，還硬要留電話加微信，不管對方意願如何，就是只想到自己的欲望。等到被中國斷然拒絕後，只好老羞成怒，對中國抹黑污衊，藉此挽回一點渣男的自尊心。

過去數十年，美國下手的對象可不只中國一個，世界上許多國家都遭受過美國的騷擾，其中更有多國直接被施以鹹豬手，讓這些國家在生理心理都留下巨大創傷與陰影。就算到了今日，美國依然對俄羅斯、中國、北韓、伊朗、敍利亞以及中美諸國手來腳來，可說是當今世界最惡名昭彰的騷擾慣犯無誤。就像台灣最近那些被爆出來的長年性騷擾犯一樣，從來都覺得錯在對方，誰叫你秀色可餐？誰叫你讓我衝動？完全不覺得自己有問題。

以法國總統馬克龍為首的歐洲，沙特阿拉伯與伊朗為首的中東，以及非洲、中南美諸國，近年來都強調獨立自主，與美國漸行漸遠，其實就是對美國長期騷擾行徑的反彈。未來，美國肯定依然故我，只有更多國家加入MeToo，嚴正向美國說不，才可能讓這隻惡狼稍有反省。