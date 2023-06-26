強詞有理：化險為夷

俄羅斯禍起蕭牆，僱傭兵組織瓦格納集團突然兵變，兵戈直指莫斯科，最近距離時不足200公里。眼看就要與俄正規軍自相殘殺，幸好在白羅斯總統盧卡申科斡旋之下，瓦格納集團領袖普里高津同意停止行動，折返兵營，在千鈞一髮之際化險為夷，既避免了一場腥風血雨，也化解了俄羅斯分裂危機。

看來普里高津還是深明大義，知道俄烏戰爭正處於關鍵時刻，一旦俄羅斯內訌，獲益的將是烏克蘭及美西方。畢竟外敵當前，沒有理由同室操戈，讓親者痛仇者快。莫斯科當局撤銷對普里高津的刑事起訴，而普里高津則可以選擇去白羅斯，至於瓦格納人員如願意可以跟俄羅斯國防部簽約，可謂皆大歡喜。

平心而論，瓦格納確實為俄國立下汗馬功勞，過去在敍利亞衝突和非洲內亂中都發揮過重要作用，這次在俄烏戰爭中更成為攻堅主力。尤其是在奪取巴赫木特的戰鬥中，瓦格納與烏軍經過10個月的激烈搏殺，好不容易才成功拿下。但瓦格納也因此元氣大傷，普里高津難免有點牢騷，加上他和俄國防長紹伊古等軍方高層素有積怨，經常批評軍方在武器彈藥等後勤補給方面故意剋扣，為今次兵變埋下伏筆。

有人說他擁兵自重，有人說他居功自傲，有人說他野心太大，但不管怎樣，普里高津在最後時刻能聽從勸告，停止行動，證明其頭腦還是清醒的，不想背負叛國的罵名，起碼沒有投靠西方。中國唐朝的安祿山就是因為擁兵自重，起兵造反，結果落得可悲下場，更留下千古罵名。普里高津沒有成為俄版安祿山，既是個人之幸，也是俄羅斯之幸。實際上，俄羅斯作為堂堂軍事大國，竟然要靠僱傭軍衝鋒陷陣，本來就很不合理，而僱傭軍立下大功後，俄國防部又沒有予以適當獎勵和安置，更是嚴重失策。經過今次教訓後，俄羅斯當局應該明白，一定要靠自己強軍，不能再指望僱傭兵。

俄羅斯化解內訌危機，烏克蘭及美西方必定很失望，本來想看一齣鷸蚌相爭的好戲，詎料還沒開場就落幕。最近烏克蘭發起大反攻，不但沒有達到預期效果，反而損失慘重，一向喜歡吹牛的總統澤連斯基也不得不承認反攻推進比預想慢。現在俄羅斯消除內患，凝聚軍心，重振士氣，烏軍更不可能得手，這次大反攻也許是最後一次機會了。