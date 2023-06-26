龍吟虎嘯：美對烏對台手段不同

最近烏克蘭的大反攻嚴重受挫，傷亡慘重，進展緩慢，總統澤連斯基以為美國、北約的先進武器可扭轉戰局的寄望破產，非常沮喪，他已不知如何是好。一直以來，澤氏和美國、北約一樣，是「唯武器論」者，以為只要烏國得到足夠的先進武器和軍事援助就能打敗俄羅斯，他不斷吵嚷索要先進武器，美國、北約也對自家的武器「無敵於天下」、能打敗俄國的「落後裝備」很有信心，然而慘酷的事實不斷教訓他們。

現在澤連斯基已經沒轍了，只能用老辦法不斷催促美國、北約提供更先進的武器投入戰場，美國、北約則很是矛盾，他們至今仍相信自己的先進武器能打敗俄羅斯，但他們又害怕使用先進武器升級會迫使俄羅斯動用核武，大家同歸於盡。因此，他們總想在有限使用先進武器的情況下，打一場讓俄羅斯失敗和屈服的「有限戰爭」，然而這是作夢，今次烏軍大反攻再敗下去，或許會讓他們夢醒。

就地緣政治和實際情況而論，這場仗的結果是，美國用烏克蘭當槍使打俄羅斯失敗之後，它會讓烏克蘭與俄羅斯談判，「割地」也好，「中立化」也好，只要早些結束戰爭就好，今後的事「徐圖之」！美國不會鼓勵和支持烏克蘭拚到底、打巷戰，不會向烏克蘭提供「全民皆兵」的輕武器，不會由此「毀滅烏克蘭」，這對美國沒好處，也削弱不了俄羅斯。這是美國對「烏克蘭戰略」與對「台灣戰略」的根本區別，美國利用台灣打擊中國，比利用烏克蘭打擊俄羅斯兇狠得多！

俄烏戰爭打了近500天和烏克蘭的不濟，台灣當局最是心驚肉跳，這大半年來，再難聽到他們在戰爭初時那種對烏克蘭必勝、俄羅斯必敗的吹噓了；再難聽到只要有美國支持，不但烏克蘭無懼，台灣更可「挫敗大陸武統」的吹噓了。這大半年來，美國也在轉變武器和軍事援台的態度，由重武器轉變成讓台灣打「全民抗統」的巷戰輕武器，試圖用血戰到底毀滅台灣！