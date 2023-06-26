政情：一個碩士學位 梁熙行兩次畢業禮

唔少政界人物都有報讀北京清華大學嘅課程，而議員梁熙亦係其中之一。佢尋日就喺北京行畢業禮。其實佢早喺2021年就已經行咗一次畢業禮㗎喎，一般人都係行一次㗎啫，點解佢要行兩次咁多嘅？

早前疫情阻返清華大學 咪就係因為疫情囉！話說佢喺2018年已經修讀清華大學高級公共管理碩士，本應係2021年喺北京行畢業典禮，但因疫情嚴峻，所以當時就喺香港分會場地以連線方式舉行。而隨着疫情消退兩地復常通關，佢都重返清華親身出席畢業禮，唔單止佢，佢嘅黨友屯門前區議員葉文斌都一齊行畢業禮喎。

梁熙話呢個畢業禮對佢嚟講其實別具意義，事關呢個課程令佢可以一睹國家先進城市嘅最新治理經驗，例如透過大數據應用及網格化管理，讓基層治理做到好細緻同深入。

被問到嚟緊會唔會繼續進修，梁熙話都係暫時唞吓先，因為單係議會事務，加上地區工作，已經非常繁忙，上任到依家一日假都未放過。忙成咁現階段再讀博士，睇起嚟唔現實。不過，佢話如果再讀，就想讀法律，因為對思維鍛煉同立法工作都好有用。