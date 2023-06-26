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感情問題與舊愛爭執 23歲男過渡屋危坐

男子危坐石壆上（箭嘴示），消防在場戒備。（沈厚錚攝） 男子危坐石壆上（箭嘴示），消防在場戒備。（沈厚錚攝）
男子危坐石壆上（箭嘴示），消防在場戒備。（沈厚錚攝）
【本報訊】長沙灣有男子企跳。昨日清晨5時許，一對舊情侶在英華街過渡屋疑因感情問題起爭執，姓李（23歲）男事主情緒激動，跑上3樓危坐石壆上，期間用手機與人傾談。消防到場在樓下張開救生氣墊戒備，救援人員向事主展開逾一小時游說，最終由消防協助下返回安全位置，再由救護車送院檢查。
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