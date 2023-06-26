釣魚失足 船河失蹤 兩男溺斃

【本報訊】上山下水都有意外，奪去兩條人命！昨日中午約12時半，一名姓陳（68歲）男子偕同親友到東龍洲鴉鷹排的石攤釣魚，期間懷疑失足墮海，其66歲同姓男友人見他掙扎呼救，奮勇落海嘗試救人，惜受海浪所阻無功而還，反而弄傷背部。各人焦急無措，慌忙致電求援，惜最終傳來噩耗，有市民其後於牙鷹排對開約10米海面，發現一名男子載浮載沉，全無聲息，立刻報案處理，救援人員聞訊而至，迅速將男子救上岸，證實他正是一度失蹤的陳男，他陷入昏迷，經搶救後證實不治。

據悉，事主任職工人，有超過10年的高血壓病史，家住將軍澳唐德街一單位。曾經落水救友的男子身受嚴重背傷，手臂及衣服後背血漬斑斑，及後由一名女親友陪同送院，他們抵達醫院時神色黯然，相信難以接受事主死訊。

另一宗悲劇在西貢發生，一名姓譚（67歲）男子與朋友一行28人，昨日一同由白沙灣乘遊艇出發「遊船河」，至下午近2時，部分人在大浪西灣對開約250米海面游水消暑，直到大家暢泳後陸續上船，始發現譚男不知所終。同行人士懷疑他遇溺，各自張望搜尋，稍後於大浪西灣岸邊尋獲嘴唇發紫、不省人事的譚男。譚男隨即由救援直升機吊送至東區醫院，惜已回天乏術。兩宗事故的經過有待調查，事主死因均要留待驗屍確定。

行山跣腳 中年婦困山坡 此外，執法部門在昨午約1時半接獲報案，指一名姓葉（50歲）婦人前往大帽山梧桐寨主瀑布一帶行山，行至彩虹瀑時遇上惡劣天氣，由於天雨路滑，加上地面布滿青苔，葉婦狼狽之下不慎跣腳，跌落20呎深山坡被困，一眾友人無力施援，擔心她進一步滑落深處。消防登山營救，因應該處地形陡峭，於是游繩而下將葉婦救起。事主背部及膝蓋擦傷，接受敷治後大致無礙，可以在消防員陪同下步行落山，然後自行離去。