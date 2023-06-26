垃圾屋 再有兩貓入籠逾日 焦躁不安恐有閃失

寵物應該獲得飼主妥善照顧，確保衞生健康，惟近日深水埗有唐樓「垃圾屋」被揭發飼養大批貓隻，牠們面對糧水不足的困境，部分外觀瘦骨嶙峋，無精打采，相關機關已帶走17隻貓咪檢查照顧，但仍有個別貓貓活在雜物堆中，有待抓捕。本報記者昨晨再前往視察，發現兩隻貓貓被困在誘捕籠內，其中一隻相信在前日下午已經入籠，估計已被「監禁」一天，惟愛護動物協會及漁護署均無具體回應何時處理相關貓隻。另外，涉案被捕的女住戶雖然獲准保釋，但未見返回單位善後。

本報連日追蹤福華街132號貴華樓「垃圾屋」的情況，不少讀者均擔心一臉病懨懨、「身無半両肉」的貓貓安危，雖然在上周四（22日）事件曝光後，愛協及漁護署人員先後救走17隻貓，但屋內雜物堆積如山，相信仍有不少貓隻四處匿藏，或者對陌生人心生警戒，不肯現身露面，愛協人員因此放置誘捕籠，希望守株待「貓」。

漁署未有行動 住戶失影蹤 本報記者昨晨再上前查看誘捕籠的「收穫」，目睹兩隻貓貓已經被引誘入籠，牠們表現各異，一隻能夠安然「大覺瞓」，另一隻則在籠內竄動亂轉，似乎感到焦慮。根據記者觀察，前一隻「籠中貓」的毛色體形與前日下午入籠的貓貓一致，相信屬同一隻貓，惟牠被困多時，卻遲遲無人員上門帶走，目前只能坐困牢籠，悶極而睡。而在誘捕籠周圍，至少有兩隻貓貓繼續自由活動，牠們踩踏雜物，隨意於屋內攀爬跳躍，時刻保持警戒。由於現場環境複雜，暫時未知該單位尚有多少貓咪未被捕獲，愛協及漁護署亦無就相關處理事宜作進一步交代。

上周四早上7時許，住在上址下層的居民報案，指涉事單位日夜漏水並散發疑似糞便的臭味，拍門無人回應，擔心有人遇上意外。消防到場破門而入，揭發單位內獨留大批貓隻，牠們疑因缺乏足夠糧水，健康情況欠佳，但並無生命危險。至於涉事單位姓葉（43歲）女住戶，事發當日涉嫌「殘酷對待動物」被捕，她在前日獲准保釋候查，但此後去向不明，未見她重返住所照顧貓隻。