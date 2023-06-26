避單車失控 櫃車車頭扭轉

【本報訊】上周六（24日）晚接近11時，一輛冷凍貨櫃車沿元朗朗屏路往朗屏商場方向行駛，至近鳳池路交界疑閃避從路旁駛出的一輛單車，引致跣胎失控，掃毀路邊10個水馬及猛撼石壆後，車頭向右掉轉始停下。意外後姓劉（63歲）男司機無受傷，惟他一度被困，及後成功脫險毋須送院，在場助查意外原因。