的士遇禍 韓裔三口錯過航班

【本報訊】昨晨9時52分，一輛的士接載一家三口韓裔乘客前往赤鱲角香港國際機場期間，在青衣西北交匯處對開自炒撞壆。意外中，車上37歲男乘客、35歲女乘客及一名一歲男童受傷，俱由救護車送院治理。的士司機則無恙，在場協助調查，意外原因仍有待執法部門人員跟進。