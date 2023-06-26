房車炒彎連環撞 貨車掛石壆

【本報訊】新界昨晨發生3宗交通意外，造成5人受傷。清晨約6時，一輛私家車沿葵涌道快線往荔景邨方向行駛，至近荔景臺對開一彎位時失控撞壆，然後反彈撞向中線一輛貨車的車尾，連累後者撼撞慢線石壆，撞倒一棵大樹。車禍中，貨車半歪擱於石壆上，私家車四輪朝天，車上姓黃（28歲）男乘客面、手受傷，須由救護車送院治理。另外，倒塌大樹阻塞呈祥道部分行車線，直至相關人員完成移除清理，交通才恢復暢通。

相隔近半小時，獅子山隧道公路往九龍方向亦發生一宗車禍，一輛客貨車在近沙田管道入口失控翻側，車上雜物散落一地。消防到場救援前，姓郭（27歲）客貨車司機已由隧道職員協助脫困，他其後因手腳受傷送醫。

沙頭角公路兩車串燒三傷 至昨早11時許近中午時分，兩輛私家車同沿沙頭角公路禾坑段行駛，期間前車減速轉入凹下村村口時，後車懷疑收掣不及，釀成首尾相撞，並撞毀約5米鐵欄。

前車姓李（41歲）男子及其姓歐陽（36歲）妻子一度被困，其後互相協助爬出車廂，他們分別頭、頸、腰及手腳等部位受傷，另一名涉事姓許（23歲）司機則傷及面部和手腳，分別乘坐救護車送往北區醫院救治。執法部門正調查3宗車禍的成因。