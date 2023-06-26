青沙公路的士自炒 2支援車捱城巴撞

8人受傷 分多輛救護車送院 青沙公路昨日發生的士自炒撞壆事故，青沙管制區派出兩輛支援車趕至處理，詎料有城巴其後駛經現場，車長懷疑未能及時收掣，因而接連誤撞支援車，引發第二宗車禍。意外導致各車頭尾不同程度損毀，造成8人受輕傷，他們即場接受初步敷治後，分乘多輛救護車送院。執法部門正跟進車禍成因，城巴強調會全面配合調查。

昨日凌晨一時許，一輛的士於屯門接載兩男兩女尼泊爾籍乘客前往佐敦，途中沿青沙公路往尖沙咀方向行駛，至近海麗邨對開時懷疑失控撞壆。其時，青沙管制區出動一輛工程車及一輛私家車到場協助善後，詎料一輛NA11號線城巴駛至時疑收掣不及，「隊尾」撞向工程車，並與私家車發生碰撞，工程車橫亘路中。

工程車尾架嵌入巴士車頭 意外後，涉事的士車頭毀爛，車尾冚撞至摺起，城巴車頭擋風玻璃爆裂，而工程車部分尾架則嵌入城巴車頭；該兩車司機俱被困，需由消防人員救出。事件中合共8人受傷，包括巴士上姓傅（43歲）男車長與兩男一女乘客、一男一女的士乘客，以及兩輛支援車的姓伍（27歲）及姓吳（50歲）男司機，其中的士女乘客浴血，鮮血染紅衣服，各人清醒送往博愛醫院治理。

城巴上一名姓蘇男乘客表示，事發時他剛外遊回港，於赤鱲角香港國際機場乘坐該輛城巴往北角，當城巴駛至上述路段時，蘇感到城巴突然急煞，繼而聽聞兩響撞擊聲，坐上層的蘇猝不及防，右手腕亦告扭傷。受事件影響，青沙公路往九龍方向交通一度擠塞，出現長長車龍，意外經過及原因有待查明。

城巴發言人表示，公司向所有傷者表示慰問，會全力配合執法部門調查。