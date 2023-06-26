新界南打擊藥駕酒駕 拘15人

【本報訊】執法部門上周六起一連兩日凌晨在新界南區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，合共向約1,200名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出了42張定額罰款告票，行動中共拘捕15人。

其中一人正被通緝 被捕的15人中，包括13男一女本地人及一名非華裔男子（25至56歲），分別涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「狂亂駕駛」、「販毒」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「藏有工具可作吸食毒品用途」，其中一名男子亦為被通緝人士。

其中在昨日凌晨，人員巡經荃灣路時，發現一輛形迹可疑的私家車，遂上前截查，在車內檢獲一個「冰壺」、約10.6克懷疑可卡因、懷疑甲基安非他命及懷疑氯胺酮，總市值約一萬元。車上56歲本地男司機及41歲本地男乘客涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，其中司機亦涉「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」及「沒有提供血液樣本以作分析」被捕。