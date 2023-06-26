積金局籲定期檢視MPF 勿作短炒

【本報訊】2023年即將過去一半，積金局主席劉麥嘉軒提醒打工仔女，宜每半年或一年，定期檢視強積金投資組合。她提醒，強積金是長線投資，應着眼各類基金長期表現，不要試圖因短期市場走勢而轉換基金，避免「高買低賣」而得不償失；分散投資，亦可減低投資組合風險。

劉麥嘉軒在網誌分享，強積金制度自2000年實施以來，各類強積金基金的長期表現都錄得正回報。其中，股票基金及混合資產基金，合共佔強積金總資產值近八成，截至今年5月31日，兩類基金平均累積淨回報分別達125.3%和119.2%，表現為各基金類別之冠。

她提醒打工仔女應按自己的人生階段及風險承受能力，揀選符合自己投資目標的基金。例如年輕人可考慮較進取的強積金基金，配合複息效應所帶來的優勢，爭取較高回報。至於保守基金，風險較低但回報亦較低，長遠來說回報不敵通脹，對距離退休仍有一段長時間的打工一族，並非合適選擇。

可選懶人基金減風險 對於部分人缺乏投資知識和時間管理強積金，她建議可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）。DIS設有「隨齡降險」自動調節機制，可以按照年紀的增長逐年調整投資於股票以及債券的比重，減低投資的風險，適合長期退休投資。

同時，DIS採納分散投資原則，可謂攻守兼備。截至今年5月，旗下核心累積基金及65歲後基金的平均累積淨回報，分別是32.1%及8.8%，而年率化淨回報分別是4.6%及1.4%。