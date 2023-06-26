港出口續跌 難達經濟增長目標

【本報訊】本港今年首季本地生產總值（GDP）按年增長2.7%，止先前連續4個季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，GDP急升5.3%。港府表示，本港經濟增長三頭馬車，包括出口、消費，以及投資開支。其中，出口表現持續下跌，4月份跌16%。在地緣政治、歐洲經濟差以及美國加息影響下，展望下半年出口仍面對較大挑戰。

消費券助力有限

港府財金官員指，消費在今年有所反彈，零售貨值和餐飲已恢復疫情前90%水平；入境旅客亦回復50%，在4月達290萬人次，料全年經濟增長需依靠消費和旅遊服務輸出。香港經濟易受外圍環境影響，若外圍環境差，則要達到全年經濟增長3.5%至5.5%的目標會有困難，推消費券保消費力的能力有限。