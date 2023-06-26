榮芳街街市落後 團體促建綜合大樓

落成逾40年 調查指空置多貨類少乏空調 於1982年建成，落成逾40年的葵涌榮芳街街市空置率嚴重，設計失誤令街市長期乏人問津，食環署亦將該街市摒除於現代化街市名單當中，居民多番申訴仍被置若罔聞。有團體於今年就街市改革建議於區內進行問卷調查，結果顯示逾九成受訪居民認為街市有優化改善需要，85%受訪者贊成原址重建成綜合大樓，而街市「貨物種類不足」、「缺乏空調」及「空置檔數多」亦為其不受歡迎的原因，團體促政府改革榮芳街街市，設立綜合服務設施大樓，達致「一地三優」，滿足市民需求。

葵芳區私人樓宇居民聯會聯同葵芳圍街市及社區關注組，於今年3月至6月期間，就榮芳街街市改革建議於區內進行問卷調查，以了解區內人士對街市改革的實際需求，調查成功訪問241位對象，包括居於葵芳邨、葵聯邨、葵翠邨、荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨的居民，及居於葵芳圍附近一帶私人樓宇會使用榮芳街街市的居民。

94%受訪者稱有需要改善 只有114個檔位的榮芳街街市，規模不足人口標準四分之一。是次調查結果顯示，94%受訪者認為，現時街市有優化改善的需要。街市配套全數不合格，檔位數目及貨品種類尤甚。是次調查評分以10分為滿分，當中「檔位數目」及「貨物種類」均僅得3.8分；街市目前只有一間牛肉檔，如要有選擇地買牛肉就要到其他區的街市選購。街市現存問題方面，認為「貨物種類不足」（76.8%）、「缺乏空調」（66.8%）及「空置檔數多」（66%）最為致命。

葵芳圍街市及社區關注組成員莫女士稱，街市貨品較貴，檔位偏細，甚少光顧，長遠應將其改建成綜合服務設施大樓。

而調查亦顯示，贊成原址重建成綜合大樓的受訪者達85.1%，與贊成選址重置街市並且重建成綜合大樓的受訪者（76.8%）相若；而96.9%受訪者認為長遠有改革街市的必要，較2017年進行同類調查結果（92.2%）略高。

反映多年仍未納翻新名單 早於2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億元更新現代化街市，首個香港仔街市的翻新工程於本年才完成，至於其他多個街市，包括楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程仍只聞樓梯響；同時，榮芳街街市情況已反映多年，奈何因曾有安裝宣傳燈箱等小修小補工程而被拒諸門外，區內另一食環街市北葵涌街市就於去年獲納入改善名單下，榮芳街街市卻仍被忽略。