印尼暫停159地免簽入境 包括香港

【本報綜合報道】印尼政府近日宣布除東盟國家外，對159個國家及地區暫停實施入境免簽證措施，受影響包括中國大陸、香港、台灣、美國、澳洲、日本及歐洲等多個地方。

指免簽加劇非法移民 報道稱，印尼於2016年起對包括東盟在內的全球169個國家及地區的旅客，允許免簽入境停留30天。但疫情爆發後，印尼已暫緩有關措施，該國法律和人權部於本月7日簽署取消免簽法令。

法律和人權部移民總局稱，免簽政策影響了印尼居民的生活，導致非法移民、擾亂公共秩序、流行病傳播等問題加劇，基於相關考慮發布這項法令。目前印尼的免簽入境政策僅適用於東盟成員國汶萊、菲律賓、柬埔寨、老撾、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國、越南，以及即將加入的東帝汶。

印尼總統維多多上周三（21日）稱，政策已獲當局審查和評估，「在全面開放前，我們需評估這是否對國家有利」。印尼旅遊和創意經濟部長烏諾表示，取消免簽決定不會對旅遊業造成大影響，認為電子簽證和電子落地簽證的申請，有助提高旅遊質量和可持續發展。申請電子落地簽證需備妥護照和回程機票，費用為50萬印尼盾（約261港元），可停留30天，可延長一次。