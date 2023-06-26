童樂居虐兒案 揭員工互相包庇促監管

鄧家彪

【本報訊】虐兒案件數量急升，早前香港保護兒童會轄下「童樂居」的員工，被揭發涉虐待嬰幼兒事件而令公眾關注。為保障兒童免受傷害，政府提出的《強制舉報虐待兒童條例草案》於本月首讀，有議員指童樂居事件的嚴重程度，在於並非個別員工，而是員工之間系統性地互相縱容、互相包庇，且童樂居並非單一事件，虐兒案其實每一天都在發生，強調作為兒童照顧者需要有愛心，政府也需要加強監督，檢視不同的資助機構，究竟是否按政策按服務水平去做。

議員鄧家彪在網上節目指出，童樂居事件並非個別員工因一時的情緒壓力下，重手或者做一些不當行為，而是員工之間系統性地互相縱容、互相包庇，並且揭示政府對服務提供者和福利機構無可奈何。他表示，曾與上一任勞工及福利局局長羅致光溝通時發現當局的「難言之隱」，因香港只有兩間相關的機構，導致「唔搵佢做搵邊個做？」的情況出現，同時服務沒有時間限制、合約期、檢討機制，建議政府需要監督、檢視不同的資助機構究竟是否按政策按服務水平去做。

《強制舉報虐待兒童條例草案》於本月首讀，議員陳家珮指條例要向社會發出一個訊息，即虐待兒童是有「好多雙眼望住」，從源頭制止虐兒，而最能保護兒童的方式是馬上跟施虐者分開，惟針對兒童的住宿及寄養方面，社會上是長期短缺的狀態。

倡參考內地設街道服務站 陳又建議政府可參考內地做法，成立街道服務站，團結社區婦女力量，也希望關愛隊，可在虐兒事件上扮演一定角色。