遠洋船走私瀕危物種餐酒唱片 貨值15億

【本報訊】香港海關於6月13日在葵青貨櫃碼頭偵破一宗涉嫌利用遠洋船經新加坡走私貨物往內地的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括電子產品、貴價食材、餐酒、唱片和受管制瀕危物種，估計市值共約15億元。以案中檢獲走私貨物的市值計算，是海關有紀錄以來最大宗走私案件。跟進調查後，海關拘捕一名45歲涉案男子，並扣查15個懷疑涉案的貨櫃。海關今日（26日）會詳細講述案件。

此外，海關於上周六（24日）在落馬洲管制站進行反走私行動，偵破一宗涉嫌利用跨境貨車走私的案件，檢獲一批懷疑走私物品，包括約8,000套藍牙耳機和約2.8萬件打印機零件，估計市值共約72萬元。人員當日在落馬洲管制站截查一輛報稱載有電路板的入境貨車，經檢查後，於貨斗內檢獲該批懷疑走私物品。一名懷疑涉案的59歲男司機正協助調查。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，打擊跨境走私活動。