輸入外勞 先審視僱主本地招聘誠意

【本報訊】港府打算下月推出建造及運輸業輸入外勞計劃，同時優化現行的補充勞工計劃，放寬26個低技術工種輸入勞工限制。勞工及福利局長孫玉菡表示，每宗申請會由勞顧會審視，確保僱主已嘗試「有誠意地」嘗試聘請本地勞工，包括勞工處轉介求職個案但仍未請到所需人手等，以確保本地就業優先。

對於本地打工仔關注，補充人手後，相關行業本地勞工薪酬會否被壓低。孫玉菡指，市場工資水平主要由本地勞工決定，指「這些非技術或低技術工種，一定有本地人想做，只是數目不足。低技術非技術工種，絕大多數僱員均是本地人，外勞只佔少數，工資中位數反映本地勞動市場現況，政府會嚴格把關，確保僱主輸入外勞時，也一定要至少提供工資中位數水平，不可以用廉價勞工，從而保障本地工人優先就業和權益。」