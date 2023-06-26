港鐵加價「貴幾毫」 乘客盼換升級服務

嚴查濫用搭車優惠 指增罰款難取締 本地加風持續，港鐵昨日起加價2.3%，緊隨天星小輪、5間專營巴士的加價步伐。面對拍卡出閘時所顯示的車資又「貴幾毫」，有市民慨嘆只能「硬食」，惟希望港鐵能提供與車費相應的服務質素。有巿民則指會改搭巴士，「只要巴士去到嘅地方，都唔會搭港鐵」。至於港鐵上周起加強查票行動，以打擊逃票及違規使用車費優惠行為，有市民認為上調罰款，亦未必能改善情況。

港鐵過去3年並無加價的情況告一段落，昨日加價後，預料逾90%乘客每程車費上調不多於4角，以成人八達通票價為例，屯門往美孚由15.9元上調至16.3元；東涌往香港站則由23.1元上調至23.6元，貴了5角。港鐵多類常客票種亦將於下月起加價，包括原價435元的「都會票」將加至445元。

出行依賴港鐵 無奈硬食 本報記者昨午於深水埗站視察，乘客馮先生指，昨早出閘時留意到車費「貴咗」，作為消費者固然不希望加價，惟日常出行需依賴港鐵，只能「硬食」。他又指，港鐵可加可減機制多年來甚少減價，再加上港鐵近年事故意外頻生，認為港鐵應提供能媲美車費升幅的相應服務質素。

時薪$110聘查票被指不值 另一市民陳先生則認為，政府今年派發電子消費券以來，「身邊樣樣嘢都加價」，唯獨人工無得加，對港鐵上調車費感到無奈，指「只要巴士去到嘅地方都唔會搭港鐵」。

另外，為打擊2元乘車優惠濫用情況，港鐵昨起上調附加費款額，重鐵網絡附加費將由現時500元增至1,000元；輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元加至370元。運輸署亦於今日起，聯同專營巴士、小巴，以及渡輪營辦商，展開大型打擊行動，安排多支3人小隊在全港各區巡查。

市民王小姐認為，即使增加罰款亦未必能改善情況，又認為港鐵最近以時薪110元，招聘人手查票，做法不值，建議港鐵應將相關開支投放予機件維修等，加強服務質素。