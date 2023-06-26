133人合力完成劍球招式 破世績

【本報訊】香港劍球再破世界紀錄！繼上月香港花式劍球運動員李浩翔以1分鐘完成45下「飛行機」招式，打破健力士世界紀錄之後，一眾劍球愛好者上周六再次創下世界紀錄，133名參加者成功挑戰「最多人連續大皿」的世界紀錄，刷新去年由日本創下的127位成功挑戰紀錄。

須「1Take過」使出「大皿」 「1Take過劍球世界紀錄大挑戰（1Take Kendama Project）」由香港花式劍球協會及五邑工商總會學校共同主辦，133位參加者需逐一完成劍球招式「大皿」，挑戰過程必須「1Take過」，期間若有參加者失手，需要由第一號參加者重新開始挑戰。挑戰當日，133位參加者齊集於學校，年紀最輕的參加者只有5歲，眾人由學校禮堂開始排列到露天操場，各人手執大會認證劍球，一位接一位挑戰「大皿」，活動最終以約15分鐘完成，順利打破世界紀錄！

香港花式劍球協會會長李浩翔表示，今次有別於一般個人劍球賽事以高難度動作為競賽項目，反而以最多人完成劍球基礎招式「大皿」作為目標，希望令更多人能體驗劍球的樂趣，推廣劍球運動。五邑工商總會學校校長黃錦耀則指，即使挑戰當日天氣反覆，但各參加者都表示一定要完成挑戰，相信這盡力挑戰自我的態度十分有助學生日後成長。

去年「最多人連續大皿」的世界紀錄，由日本創下，在日本紅白歌唱大賽期間，邀請到127位參加者共同挑戰。而花式劍球協會本周六將於荔枝角舉辦「第五屆全港花式劍球大賽」。