醫健：藥到病除：口服護眼保健品 減慢視力衰退

市面上的口服眼睛營養保健產品愈來愈盛行，其中以一項眼科研究名字為配方的產品ARED2更愈見普及。ARED2研究全名為Age-Related Eye Disease Studies，合共為兩期的研究，由美國國家衞生院的國家眼科研究所所支持。這個大型研究旨在探討老年性黃斑點病變和白內障的風險因素、疾病過程和維他命對其影響。黃斑點處於視網膜中心，負責中央視覺和視力清晰度，讓人注視某個位置的時候，可以清楚地看到該位置物件的細節。

ARED2研究發現，其多種維他命配方，能有效減慢因老年性黃斑點病變造成的早期視力衰退。配方當中，最為人知的是葉黃素（Lutein）和玉米黃素 （Zeaxanthin）。他們都是聚集於視網膜內的黃斑色素，屬抗氧化成分，可以減少從感光過程中產生的自由基造成的破壞，亦可濾走有害的藍光。這兩種成分不能於人體內合成，必須從日常飲食中取得。維他命C、維他命E、鋅也屬抗氧化物，亦幫助清除自由基，減低對細胞的損傷。

選擇和使用護眼保健品之前，最好先諮詢藥劑師或醫生的意見。市民選擇這類口服護眼保健品時，應選擇ARED2這新一代的配方。因為舊有的ARED配方含有其他的β-胡蘿蔔素，對吸煙或曾吸煙的人士而言，或會增加患上肺癌風險，雖然箇中關係尚未清楚了解。使用補充品時，也應遵循產品標籤上的劑量，不要超過所推薦的劑量，以免影響身體對食物和其他藥物於體內的作用。

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