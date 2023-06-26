過量攝取營養素恐損健康

【本報訊】對於營養補充劑的好處與壞處，過去一直缺乏完整的研究與專家的評論。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部表示，最近幾十年，市場上充斥着各種健康產品或補充劑，但大部分都沒有經過詳細的安全或功效檢查。該機構引用美國醫學會一篇文章指，除了某些特定人士因為「生命周期」需建議補充特定營養素外，攝取營養補充劑對於無缺乏營養人士，根本沒有任何益處。

該機構指，港人對營養補充劑時常充滿幻想，大多以為需要服用營養補充劑才能令自己或子女攝取足夠「營養」。但該機構強調，現時大部分研究及臨床試驗並沒有找到補充維他命及礦物質對無缺乏營養人士的明顯益處，亦沒有顯示對預防疾病的好處。反而有研究指出，如果補充超過每日建議攝取量的微量營養素，例如高劑量葉酸、β-胡蘿蔔素、維他命E及硒，可能帶來副作用，有損健康，包括增加死亡率、癌症及出血性中風等風險。

孕婦宜吸收足夠葉酸 該機構引述美國兒科學會建議，所有哺餵母乳的嬰兒出生後，每天補充維他命D補充劑（400國際單位/天），另外4個月大的嬰兒及未食用副食品的純哺育母乳嬰兒，每天補充口服鐵劑（1毫克/每公斤體重/天），直到開始服用含鐵的固體食物。飲用含強化維他命D和鐵配方奶的嬰兒通常不需要額外補充。飲食均衡的健康兒童亦不需要額外補充維他命或礦物質，而他們應該避免攝取超過每日營養素建議的攝取量。

有證據顯示，懷孕初期的婦女或孕婦應該要吸收足夠的葉酸，以防止胎兒神經管缺陷的風險。50歲或以上的中年人士或老年人，有些可能無法充分吸收天然蛋白質形式的維他命B12，又或者是全素食者（不吃蛋及牛奶），這些人才會建議使用強化B12食品或合成B12的補充劑達到每日營養素建議攝取量。