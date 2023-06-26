首驗眼小學生 近半有近視

當中兩成達275度 眼疾警號 本港經歷3年新冠疫情，期間不少學校因未能面授上課而轉為網上教學，令學生接觸電子屏幕的時間大增。為了解家長對子女眼睛的護理及健康的情況，有視光師機構向近300名小學家長進行問卷調查，結果顯示37%受訪小學家長子女有近視，平均度數為170度，更有6%人達425度以上。機構建議港府制訂兒童近視控制政策，並資助全港學童每年接受綜合眼科視光檢查，料長遠可減深近視導致視網膜脫落等眼疾風險。

香港執業眼科視光師協會昨日公布相關的調查數據，指出除了政府母嬰健康院或學童保健視力檢查，只有70%小學生家長曾帶子女驗眼，當中近一半在首次驗眼時發現有近視，其中兩成已達275度。該會會長郭偉華提醒，近視無「安全水平」，每加深100度，視網膜脫落風險會幾何級數遞增。他指，若以調查結果和政府統計處公布全港16萬初小學童數字推算，將有超過5.9萬人在17歲時近視達600度以上，當中3.2%更有機會視網膜脫落，人數相當約2,000人。他呼籲眼科視光師、家長及學童三方合作，及早控制近視，減少視網膜脫落風險。

調查亦發現，有超過一半受訪家長誤以為定期驗眼可減低近視增幅，而大部分人認為深近視有長遠影響，但當中只有11%正確分辨出深近視的眼疾風險，亦有近70%人不知道深近視會增加視網膜脫落的機會。

激光矯視不減視網膜脫落風險 郭偉華強調，當近視形成，視網膜被拉扯、變薄，無法逆轉，而激光矯視手術亦只能將角膜弧度改變，令影像正確落在視網膜上，可減少近視度數，卻無法改變眼球長度，亦不能把已拉薄的視網膜增厚，故無法減低視網膜脫落風險。

協會認為，母嬰健康院或學童保健視力檢查未有檢視和記錄遠視、近視和散光問題的度數，促請港府及早在基層醫療裏制訂兒童近視控制政策，並資助全港學童自3歲起每年接受「綜合眼科視光檢查」，由同一名視光師長期跟進兒童視力發展；而家長亦需要為子女重整使用電子產品習慣，並最好安排每日兩小時日間戶外活動，期望長遠可減輕深近視風險、個人及政府龐大的醫療負擔。