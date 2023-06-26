樓宇復修資源中心 下周二起免費參觀

【本報訊】為讓市民更加了解樓宇復修，以至各類支援資助等資訊，市建局在土瓜灣煥然懿居設立「樓宇復修資源中心」，行政總監韋志成昨透過網誌指，該中心投入服務兩個月以來，已吸引逾千人參觀及使用設施，決定在下月4日起提供第二階段服務，市民毋須預約，便可免費參觀展覽及使用設施，大廈法團等亦可預先登記借用會議室資源，同時將開放視像諮詢和視像申請服務。

大廈法團可預約借用會議室

韋志成表示，資源中心首階段運作時，局方主動聯絡多個地區及專業團體，以了解不同持份者對中心的服務需求。據團隊歸納整體意見，參觀者認同資源中心發揮促進和教育功能，如提供了實用的樓宇復修資訊，以推動業主申請相關資助計劃；而以往不少業主或法團未必有充裕空間，可作大廈管理的商討，資源中心就設有9個不同大小活動室、會議室和調解室，首階段開放期間，每星期平均最少有兩至三個大廈業主立案法團使用會議室，直接助業主在樓宇管理和復修的不同階段舉行會議。