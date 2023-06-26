短租空置官地4年資助5億 鼓勵惠及社區

【本報訊】發展局目前設有「可供短期使用的政府用地」計劃，並於2019年推出10億元資助計劃，以鼓勵非政府機構善用空置官地推行惠及社區的項目。發展局稱，該計劃推出至今共有25個項目獲得資助，批出資助額合共約5.12億元，涵蓋多個範疇，例如藝術文化推廣、社區農圃、動物領養等範疇，當中有7個項目已經完成並投入運作，另有7個項目已開展建築工程，預計將在今年至明年陸續完工；餘下的項目在詳細設計及土地勘測階段。

幫助流浪貓狗有安穩居所 流浪狗貓一直需要安穩居所，成功獲批且已投入服務的流浪動物收容中心，其發起人謝婉儀表示，以前在錦田租用場地租金高達4萬多元，如今獲批短期租約用地和資助，大大減輕他們興建中心的經濟壓力。中心同時協助接收受新界東北發展計劃影響的動物，而相比一般動物收容所，目前中心有較大的活動空間，並設有空調和足夠的排水系統，提供一個較舒適的居所。另外，建築物使用了隔音設備，減低對四周環境的影響。

另外，有團體利用空置校舍協助少數族裔融入社區。申請機構穆罕迪光亞伊斯蘭聯會董事Nadeem Hussain表示，為提供更好的服務予社區，早前向港府申請租用元朗一間舊校舍，惟期間遇到不少技術問題，例如不了解有關文件及申請程序，但指在發展局和地政總署的協助下解決了難題，讓中心順利展開服務。發展局表示，隨着愈來愈多項目相繼完成，會適時檢討資助計劃的運作，以令更多非政府機構受惠。