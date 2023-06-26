元朗八鄉兩過渡屋項目接受申請

【本報訊】香港路德會及屬下香港路德會社會服務處推出兩個位於元朗的大型過渡性房屋項目「七星薈」及「雙魚薈」，已接受申請，為正輪候公屋3年或以上，或居住惡劣環境的人士總共提供逾1,400個單位，租期為兩年，按個別情況可申請續租，每月租金2,100元起，租住年期料可惠及約2,800個基層。項目推出起計首12個月遞表申請，租金享85折優惠；於8月31日或之前遞表申請則可享75折優惠，租金最低每月1,575元。「七星薈」及「雙魚薈」由昨起接受申請，直至全部單位滿額為止，合資格申請者將會獲專人通知安排面見手續，「七星薈」預計入伙期為明年第一季，「雙魚薈」 預計入伙期為今年第4季。

供1444個單位 設獨立廚廁 兩個項目均位於元朗八鄉，乘搭77K九巴線可到達，並連結港鐵東鐵綫上水站及屯馬綫錦上路站，車程約20分鐘；而18號紅色小巴線也途經兩個項目，並連結元朗裕景坊及上水新運里，車程約15分鐘。

「七星薈」位於錦泰路128號，鄰近七星崗村及雞公嶺，是全港首個以「環保生態村」為發展主題的過渡性房屋項目，由14幢4層高住宅大樓組成，提供面積由117平方呎至280平方呎的單位，合共909個。每個單位均備有獨立洗手間連浴室及煮食空間，預計可容納約2,000人入住，更附設面積約8,000平方米的社區農耕空間。

「雙魚薈」位於粉錦公路160號，坐落在雙魚河上游。項目由2幢4層高住宅大樓組成，提供面積由113平方呎至244平方呎單位，合共535個。所有單位均備有獨立洗手間連浴室及煮食空間等基本設施，預計可容納約800人入住。