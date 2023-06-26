出招幫助換樓客 放寬按揭不如撤辣

二手市場冷清 上車夢難達成 本港樓價仍在高位橫行，加上近期多番加息，一般市民仍難以「上車」。財金官員昨日在一個電台節目表示，正與金管局研究微調放寬樓宇按揭成數，稍後會公布措施。他指，港府希望聚焦幫助買樓自用的市民，特別是冀更換較大單位的家庭客。至於加息方面，他估計下半年會加息一至兩次，呼籲市民要小心高息供樓環境。但立法會議員認為「撤辣」才有望幫助換樓客，以至挽救香港死寂的樓市，呼籲港府當機立斷。

財金官員指，目前在購買按揭保險下，首置市民購買中小單位，已經可以借到相當於樓價90%按揭。不過，有部分人反映在建立家庭或生育後，有意換較大單位，希望港府考慮在按揭成數上提供協助。他稱，港府會仔細考慮在平衡保障金融安全和首置業主利益下如何劃界。

至於加息方面，他指，市場估計下半年會加息一至兩次，幅度大約半厘，並會在高息水平維持一段時間才會調整，呼籲市民要小心高息供樓環境。金管局對銀行審批按揭貸款有明確指引，測試市民在加息兩厘下的供款能力，他稱目前樓市平穩，呼籲市民按需要置業的同時，審慎兼顧還款能力。

議員指炒風難再現 現時樓市辣招規限下，換樓客需要支付相當於樓價15%的雙倍印花稅（DSD），原則上無法承造高成數首置按揭，即無法在購買800萬元按揭以下、免壓測借盡90%按揭，即使換樓客能夠「先買後賣」，亦需要在一年內賣出舊物業，正式完成交易直至業主本人在帳目只持有一項物業，才可以退回之前支付的15%印花稅。以1,000萬元物業為例，業主必須預繳150萬元稅款。若業主一年內不能成功賣出舊有物業，就只能「硬食」15%的辣稅。

議員江玉歡直言「撤辣」是港府必須做的事，形容換樓客已失去向上流的階梯，二手樓市淡靜，即使可以先買後賣，對於在一年內必須放售舊有物業的壓力極大，大部分業主並無一筆額外資金來繳付巨額雙倍印花稅，這樣的結果是上車的人難上車，換樓客無法細屋換大屋，造成現時樓市死寂局面。

江強調，如今並非超低息環境，加上投資者銳減，樓市很難再現炒風。她認為港府所指「撤辣」後會再牽炒風的機會極微，反而「辣招」成為港人換樓障礙，長此下去只會令情況惡化，「啲人想換層大啲嘅屋都困難重重，就索性唔換，間屋太細都唔想生育。」