青年藍圖成效不彰 小恩小惠怎有回響

【本報訊】青年發展藍圖於去年年底發布，提出超過160個項目行動及措施，至今已逾半年，惟部分措施仍未交代進展，如「青年儀表板」進度及「一站式青年資訊手機應用程式」的研發進度等；即使落實的措施，也有人質疑成效不彰，如青年宿舍被批杯水車薪、「做畀人睇」，新設的「地區青年社區建設委員會」及「地區青年發展及公民教育委員會」，也被指是政府委任名額居多，屬「派餅」形式。

宿位數量杯水車薪 當局去年底提出設立「青年儀表板」，定期就青年關注問題搜集數據及資料；以及設立「一站式青年資訊手機應用程式」，發放各項青年發展項目的多元化資訊等，當時稱「連青年網絡個名都未起、APP嘅設計係點都未有」，希望能在2023年內完成。時至今年年初，當局向立法會交代進展時指，政策公布後有很多科技公司主動聯絡當局，稱可以提供協助，但事屆半年，至今仍未有公布更新進展。

青年宿舍方面，政府的目標是在5年內提供額外約3,000個宿位，現時落成的兩個青年宿舍計劃共可提供約1,760個宿位；將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃中，兩個落成的項目則提供約394個宿位。惟對比25至39歲青年與父母同住比率達52.7%的情況，則顯得「杯水車薪」，甚至有青年人直指「止渴都止唔到」。

政府為提高青年人參與公共事務，於今年4月在全港18區成立「地區青年社區建設委員會」及「地區青年發展及公民教育委員會」，當中三分之二由政府委任，三分之一則由政府透過民政總署推出的青年自薦計劃甄選。但有消息指，政府委任名額屬「派餅」形式，有部分因派不到分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會，俗稱「三會」的名額，便轉為委任上述兩個青年委員會。而上述兩個青年委員會的成員，亦有不少具政黨背景或是落選區議員，如元朗前區議員劉桂容，2019年落選觀塘區議員的張琪騰及落選離島區議員的周元谷等。