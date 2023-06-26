大專生失綜援影響學業 焗做兼職補貼

【本報訊】青年貧窮率創近年新高，基層青年欠缺經濟支援。據政府統計處資料顯示，今年第一季全港15至24歲青年人口有約55萬人，惟期內有11.4萬名青年生活在貧窮線下，青年貧窮率為20.8%，屬近年較高水平。有居住劏房的大專生表示，在升上大專後即被停止發放綜援，要身兼數職幫補學費，每日工作近12小時，嚴重影響健康及學習進度。

11.4萬青年活在貧窮線下 租住於90呎劏房的David就讀大專院校3年級，受現行制度限制，他在升上大專後即被停止發放綜援，未能領取相關補助金及特別津貼。即使有申領專上教育學生資助及借貸計劃，仍需自行負擔餘下數萬元的學費及生活費，畢業後亦要償還學債。他透露，現時要身兼多職幫補學費及租金，每周要工作7日，每日工時近12小時。他期望港府可將大專學生納入綜援及在職家庭津貼的受惠對象，為基層青年提供經濟援助。

另一個案學生Ella現時一家四口居住在深水埗一個約200呎的單位，每月租金5,500元。因與妹妹同住一間房，她表示在新冠疫情期間上網課，二人經常會被互相干擾影響，難以集中精神聽書。由於居住的樓宇裝修結構不理想，每逢打風落雨，天花都會「落石灰」及牆身滲水，嚴重影響學習進度。她們一家已輪候公屋逾5年半，她坦言目前最大心願是盡快上樓，擁有屬於自己的獨立學習空間。