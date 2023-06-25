飛行安全重中重 尾轆事故須徹查

正當社會復常不久、市民熱衷外遊之際，香港竟發生近年最嚴重的航空事故。國泰一架從香港飛往洛杉磯的波音777客機，昨日零時58分準備全速起飛，詎料尾轆突然嚴重故障需緊急煞停，乘客尖叫逃命，機艙一片混亂，多達18人受傷，當中更有人骨折，令人震驚。

緊急煞停 受傷者眾 涉事航班編號CX880，為香港飛往美國洛杉磯的波音777-300ER客機，機齡約13年。事發後消防派出大批救護車到場救援，當時機上逃生門已經打開，機上乘客及機組人員已到達地面。

現場所見，其中一組尾轆多個輪胎變形，更呈現洩氣凹陷狀態，11名乘客受傷送院。湊巧藝人李施嬅正在該航班上，她直擊出事一刻，直指當時飛機正準備高速起飛卻突然被機師緊急煞停，機上物品掉落，現場一片狼藉。她慶幸有驚無險，一旦飛了上天才出事，後果肯定不堪設想。

國泰指出，起飛時機組人員偵測到技術故障，決定終止起飛，機組人員啟動預防措施疏散乘客，安排在10個逃生出口中的6個，經逃生滑梯離開飛機，而故障據悉同尾轆有關。民航處表明將調查是次事故，港府高官亦表示高度關注。

今次事件，能夠在最後一刻煞停，沒有造成人命損失，絕對是不幸中的大幸。須知道，此航班為長途機，飛機載滿油，負重集中在機尾，要是機尾遇險甚至起火，燒着油缸勢必一發不可收拾，整架客機爆炸也絕非稀奇。究竟今次尾轆因何故障、是甚麼故障、「爆胎」是事前還是事後出現，國泰一直語焉不詳，當局必須徹查，國泰亦必須公開交代。

事實上，客機在起飛前必須經過詳細的檢查程序，例如人員進行飛機外觀檢查，由發動機進氣口、起落架、皮管、油管、機翼、尾翼、油箱等等，從外到內，以至駕駛室儀表各種開關都要逐一檢視。事前亦有維修人員檢查妥當，機師進入駕駛艙後同樣需要檢視操縱舵面是否反應正常。今次事故，是日常檢查程序出現錯漏，還是機件老化突然故障，全部都要查得一清二楚。一架客機動輒牽涉數百人命，而奇災巨禍往往由極微小之處引發，豈能掉以輕心！

疫情停飛 人手不足 必須指出，一場世紀疫情，航空業陷於癱瘓，許多飛機停飛。涉事波音客機機齡不算太長，但會否同停飛太久導致日久失修有關，不能不令人擔心。皆因這意味同類事故有機會再次上演，而且不限於國泰或波音客機。

與此同時，國泰在疫情期間大幅削減人手以節省開支，除了機組人員成為開刀對象，維修人員也在裁減之列，以致復常後人手不足的情況非常凸顯。工總便指出，航空業各職位包括航空食品處理員、機艙清潔、飛機維修員及地勤均缺人，部分人員已經轉行，從業員人數較疫情前大減三成，嚴重窒礙行業復甦進度。怕只怕，人手不足不僅窒礙行業復甦，更影響飛機維修保養質素，一旦濫竽充數，那才是最要命的事。

當然，波音客機的安全性，近年同樣備受質疑，尤以737型號涉及多宗空難最令人側目。去年中國東方航空一架波音737客機，在執行由昆明飛往廣州航班時，於廣西梧州上空失聯，隨後確認飛機墜毀，機上共132人罹難。美國國會亦曾發表報告，批評波音公司急於生產飛機，忽視內部安全問題。儘管本港今次事故主角並非737客機，但波音客機的安全性早已敲響警鐘，若日常保養維修再被忽視，隨時引發災難性後果。

說來實在唏噓。這些年國泰是非不絕，其工會更因不滿薪酬及人手安排，原擬今年農曆新年期間發起集會抗議，後因國泰拒批場地而作罷，但其後依然發起按章工作。

這還不止，早前的國泰空姐拒向非英語乘客提供毛氈，事件同樣激起極大爭論。如今更涉及航空安全事故，堪稱一波未平一波又起。國泰再不從內部積極整頓，檢討管理問題，提高服務質素，加強安全系數，恐怕在後疫情時期難於同人競爭。

不管怎麼說，香港作為國際航空樞紐，同本港航空業龍頭國泰的關係密不可分，兩者相輔相成，一榮俱榮，一損俱損。何況飛行安全是重中之重，怎麼強調都不過分。明乎此，民航處必須加強監管，絕對不能心存僥倖，別以為過去無事便永遠不會出事，對待航空安全必須慎之又慎！