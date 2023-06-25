龍七公：鄉村足籃火爆 回歸體育本質

近日內地最熱搜的體育新聞，是「村BA」和「村超」熱爆全國，相關視頻和網站瀏覽次數超過10億次，熱度超過內地的籃球和足球頂級職業聯賽，成為「流量密碼」。最新消息是，村BA將會更進一步推廣至全國，舉辦全國性的鄉村籃球賽。這不禁令人慨嘆，近年國家在兩大球（即足球和籃球）發展不濟，男子國足更是令人失望，他們場上表現欠缺拚勁，更多次傳出打假球、黑哨、任人唯親的事件，與村BA和村超的火熱形成強烈對比，說明中國人並不欠缺對籃球足球的熱情，只要用對方法，高手在民間，低成本一樣可以有大場面。

村BA全名為美麗鄉村籃球聯賽，源自貴州省黔東南州台盤鄉；村超全名為和美鄉村足球超級聯賽，源自貴州榕江縣。特色都是村民自發，當地政府支持，沒有資本和商業的介入、沒有職業球星，球員都是農民或來自各行各業，獎品都是當地的土特產，全靠群眾的參與，免費入場。從比賽片段可見，現場座無虛席，比賽場地與觀眾零距離，村民熱情打氣，開場和休息時段，更有少數民族特色的歌舞助興，展現了文化自信和群眾參與的完美結合。村BA和村超的人氣亦成功帶動了周邊的民宿、旅遊和餐飲發展，成為振興農村戰略的一路奇兵。

為延續村BA和村超的成功，各方都在研究如何保住這份原味不被污染。過去一段時間，運動的確是變了味，青少年參與運動為了拿獎有好看的履歷，學校只挑選少數有天分者為校爭光，教練為了開班賺錢，老闆贊助體育活動為了出名曝光，一些職業運動員追求個人利益最大化就更不在話下。當運動功利化，成為少數人的樂趣，欠缺群眾的參與，自然就沒有基礎發掘精英運動員，導致水平每況愈下。這次村BA和村超的成功，相信會帶起內地的基層體育熱潮。

普及發展 成功關鍵 村BA和村超對香港的體育發展有甚麼啟示呢？體育發展其實需要是一個健康的生態，必須由社區、由基層做起。以足球為例，其實自2011年起的鳳凰計劃，香港投放了不少資源在青訓上，亦建立了一套比較完整架構。但為甚麼我們香港的足球仍未能取得突破？筆者認為問題的癥結不在於青訓，而在於體育普及化。最近有調查香港人包括青少年參與體育運動的比例有逐年下降趨勢。要普及化，除了場地問題外，亦要有群眾組織。體育要一群人參與才有趣味，才有動力，才有氣氛。在村BA和村超背後，都有當地的村委會和居委會組織協調。

筆者之前也提及過，「完善地區治理」不應止於民生，如果體育發展能從社區發展，結合地區體育會的協調安排指導，康文署能協調場地，各社區都組織球隊和體育小組，實行以球會友，享受運動樂趣，以體育作為市民參與社區的切入點，一方面為體育發展組織基層有生力量，另一方面這些參與者也會成為建設社區的新力量，可謂一箭雙雕。