冰鑑春秋：強強對決？自卑發作？

日前南韓官方的《中央日報》登載了學者金興圭的一篇文章，聲稱中韓因為中國駐韓大使邢海明的發言形成「強強對決」的局面，南韓政府並不想讓衝突擴張，中方本可透過召回邢海明來解決紛爭，卻不此之圖，恐怕會引來更大的問題。

尹錫悅上台後，放棄過去歷任南韓領導人在中美間的戰略模糊，毫不掩飾地向美國一面倒的政策，讓中韓之間的矛盾逐漸枱面化；邢海明的「賭中國輸會後悔」的言論，不過是站在維護中國權益的立場上提醒南韓不要過度走偏鋒，卻引來南韓朝野激烈反應，原因在於南韓對大陸從逆差劇烈轉變成順差，加上北韓頻射導彈的威脅，以及美國的刻意操弄，導致南韓民間普遍對中國反感，政治人物為了自己的利益，只好搭上民粹的無腦列車，順勢增加自己的政治資本所致。

和南韓鬧僵當然有損中國的利益，但南韓人忽略的是，如果南韓堅持自己的尊嚴，那麼別的國家何嘗不是？期待中國示弱召回邢海明，換上對尹錫悅作法唯唯諾諾的新大使，簡直是癡人說夢。

金興圭文中提醒中方，南韓不再是中國的藩屬，而是獨立自主的現代國家，警告中方不要用「壓迫式外交」引起全球對中國的不信任。我想請問金興圭，南韓若果真是獨立自主的國家，為甚麼要在美國的壓力上，不顧民間反對與科學評估，硬要建構幫美國監控中俄的薩德系統？山姆大叔的這種「壓迫式外交」，又為甚麼不會招致全球的不信任呢？

在我看來，中國一直平等對待南韓，倒是南韓自知是美國的小弟，實質上的藩屬，卻無法扭轉局面，才是這次自卑感爆發的真正根源吧？