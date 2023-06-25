龍吟虎嘯：美國價值觀武器化

美國拚盡全力打壓中國，從其國家利益考慮無疑是最主要原因，但何為「國家利益」？又是極為廣泛而又實實在在的，可用涉及「國家安全」的領域觀照之。

中國的國家安全法，對國家安全和利益包括政治安全、經濟安全、軍事安全、科技安全、金融安全、糧食安全、文化安全、資源安全、訊息安全、生態安全、保護民族區域自治制度安全等等多個領域。中美出現國家利益之爭，主要是美國以其霸權、強權向中國巧取豪奪、損害中國的國家利益、危害中國的國家安全和發展，以滿足和強化美國的國家利益所需，滿足資本財閥利益，這些都是實實在在的東西。

然而，當代國家利益之爭，還不可避免的存在文化之爭、社會制度之爭、價值觀之爭、意識形態之爭。每個國家和民族，都有自己的文化、制度、價值觀、意識形態建構自己，成為自身利益的重要部分，在國與國的競爭和博弈中，文化、制度、價值觀、意識形態等都可以「武器化」，成為攻擊對手、保護國家利益、國家安全的工具。在今次美國發起的中美博弈和國運之戰中，美方毫不掩飾利用這些工具。美國國務卿布林肯今次抵京晤中國外長秦剛，談了許多極為「務實」的重大問題，美方仍不忘重申，美方永遠捍衞美國的利益及價值觀，與盟友及夥伴合作推動實現一個自由、開放、維持以國際規則為基礎的秩序之願景。

美方這套陳腔濫調，反映3個問題：一是美國把中美博弈定性為制度之爭、價值觀之爭、意識形態之爭，這是美國政府、國會、五角大樓在多份所謂美國安全戰略報告中定下的調子，美國總統拜登還為此召開過所謂「全球民主峰會」。二是美國以這套價值觀之爭拉幫結派，結成反華陣營。三是美國以其制度、價值觀、意識形態界定有利於美國利益的所謂「國際規則」，美化其霸權行為，打着自由、開放的旗號肆意妄為，並攻訐和抹黑中國反自由、反開放、破壞國際秩序。