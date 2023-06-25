坦言集：廣納人才

香港招攬海外人才，主要集中於英美西方社會，好處是香港現行為英美體制。這樣招攬來的人才在同樣體制內工作，不需太多的適應，而且英美西方號稱世界先進，人才質素應不差。壞處是香港依舊堅持英美體制，招攬來的海外人才自然鞏固英美體制。

若香港一直執行英美體制本無大礙，不過，一來同樣背景、取向的海外人才增添到香港，會使體制更趨於保守，缺乏多樣化帶來創新轉變的條件。英美西方先進並不是絕對，新興國家與社會正對之挑戰，挑戰表示出有關體制面臨變化，抱殘守缺，未必是香港社會長期之福。二來，中美矛盾終不可解決，美國西方對華制裁、封鎖是無可避免的。香港的英美體制將會受頗大的外來政治壓力，中國為了防衞，對香港的英美體制必加防範，此所以國安政策在港不可或缺。

即使科技方面，美國西方對華制裁，將使香港的英美體制難以運作，外來人才未必會安於其位。而其他領域，涉及價值觀念，也容易引致英美體制與中國的國家安全衝突。除非海外招攬人才可以融合於香港社會，在政治衝突之前，容或可補香港人才不足的缺陷。一有政治衝突，來自英美西方的人才多會撤退，香港會面對突然的巨大人才缺口。

為防政治衝突帶來的風險，也為香港從英美體制轉變為真正的國際化，香港招攬海外人才，亦應要來自西方以外的一帶一路國家。體制有所差別，可逐步適應，也可借這類人才，在香港開拓新的體制變化與新的發展。也可先找有在西方學習工作經驗者為過渡，也讓他們不同的背景思維、工作方式衝擊香港的英美體制，促使改變，減弱既得利益的勢力。

在一帶一路國家中，人才突出的是俄羅斯、烏克蘭、伊朗及以色列等。中國不承認西方對俄羅斯的制裁，也依從聯合國對伊朗的政策不跟從美國的單邊行動。中國與俄伊均有長期合作協議，香港作為中國屬地不應不遵從。

中國與以色列關係良好。若中美矛盾加劇的話，中國與這些國家的關係會進一步加強。屆時對美的制裁不會顧忌，反而會反制對抗。從這些國家吸納人才，可作美國西方封鎖中國時打破缺口的對策。內地已大量招攬烏克蘭、伊朗和俄羅斯人才，香港也應同步推進，更創造性地製造這些人才來港的方法與途徑。