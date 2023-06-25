政情：第一位華人首席大法官 楊鐵樑逝世

香港前最高法院首席大法官楊鐵樑尋日逝世，終年93歲。楊鐵樑1929年於上海出生，先後於蘇州東吳大學及倫敦大學學院修讀法律，26歲來港定居任大律師，其後1956年加入香港司法部，1988年至1996年期間出任前最高法院首席大法官，亦成為首位擔任此職位嘅華人。

曾參選首屆行政長官 1996年，楊鐵樑辭職參選第一屆行政長官落敗。司法界以外，楊鐵樑亦曾分別擔任香港大學校董會主席及香港大學副校監，以及香港童軍總會、香港防止虐待兒童會等機構嘅會長職位。退休後，楊長期於電台主持英語教學節目《楊鐵樑留言信箱》，至今仍為人津津樂道。

港府及司法機構對楊鐵樑逝世表示深切哀悼，其中港府讚揚楊係香港回歸前首位擔任司法機構最高職位嘅華人，係法律界翹楚，多年來為維護法治，以至對香港社會，作出莫大貢獻；出任行政會議非官守議員期間，為政府管治出謀獻策。立法會主席梁君彥對楊鐵樑逝世感到難過及惋惜，指楊鐵樑係深受社會及司法界尊敬嘅領袖，在擔任首席大法官和香港法律改革委員會成員期間，對促進普通法制度嘅發展貢獻良多。