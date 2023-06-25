政情：幫襯上海理髮舖 蕭偉強讚好

上海理髮店嘅老師傅手藝，確係有斤両。勞工及福利局前局長蕭偉強喺社交平台上載自己理髮前後嘅相片，貼文大讚前運輸及房屋局副局長邱誠武（邱武）介紹嘅上海理髮店，服務令人滿意。而佢踏入呢間上海理髮店之前就已經投以信心一票，事關唔止邱武，聽講話連前環境局局長黃錦星都喺度理髮，話鑑於佢哋啲頭髮生來不易，條條都咁珍貴亦可處理到，可見呢度嘅師傅應該有真功夫咁話。

舊同事介紹 收費實惠 姑勿論牛山濯濯嘅黃錦星有冇需要打理煩惱絲，蕭偉強嘅理髮體驗先至最重要，佢話八十幾歲嘅大師傅三兩招就已經將佢兩邊側額連同後尾枕全部剷青，型過Top Stylist（頂級造型師）嘅 Fade Haircut（漸變式剷青）；而理髮後嘅剃鬚同洗頭更是乾淨利落，非常享受，而收費仲好實惠，因為長者有八折喎。

其實蕭偉強物色啱心水嘅理髮店已經有一段時間。話說漫長嘅疫情導致唔少理髮店關門大吉，包括佢長期光顧嘅師傅亦都「收山」，去年佢幫襯一間時尚髮理屋之後大呼中伏，新髮型仲令到太太同囡囡笑到收唔到聲添。