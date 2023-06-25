政情：盡快普及樂齡科技 簡單易用惠老友記

吳傑莊嘆錢使咗 效果唔多 面對日益增加嘅安老需求，科技絕對係助力嘅工具。議員吳傑莊指人口持續老化之下，本來就供不應求嘅安老院舍宿位，勢必更加緊張。借助樂齡科技以實踐居家安老，雖然係可行嘅途徑，然而要推廣樂齡科技達至普及嘅程度，仍然面對唔少挑戰。

吳傑莊應議員同事楊永杰之邀，出席訪談節目探討樂齡科技。佢話樂齡科技已非新鮮事物，過去幾年政府都積極推廣，投放資源設立基金，不過創科界、社福界同安老院舍等，都覺得「錢就用咗嘞」，但成效未如理想。而佢早前「加強推動樂齡科技，提升銀髮族生活質素」嘅議員議案中提出成立「樂齡科技專責委員會」，盼進一步推動相關科技嘅應用。而「數碼鴻溝」就係其中一個要解決嘅問題。佢話睇見屋邨嘅老友記每月排隊交租、或到郵局排隊繳交各種費用，反映銀髮族要學似後生仔咁憑一部手機就可以處理各種雜費，無疑係有一段距離，佢建議關愛隊等服務地區嘅人士，幫助老友記邁向相關科技嘅門檻。儘管後生仔認為輕而易舉嘅科技操作，喺長者眼中可能難若登天，但只要唔會心存抗拒，掌握樂齡科技嘅入門就已經唔錯，長遠必定帶來正面作用。

操作介面宜字體大 輸入資料應盡量少 雖然有部分科技如防跌倒嘅監察系統、安裝於床墊嘅感應器，能偵測長者嘅動靜從而發出警報，避免失救情況發生，十分管用，但使用上並非Plug-and-Play（隨插即用）咁簡單，但樂齡科技產品亦應更加切合長者需要，如操作介面字體要夠大，使用上設計簡單，如兩、三個按鍵即可完成操作，需輸入嘅資料應盡量少，咁樣先至可以加強老友記嘅接受程度。

對於「樂齡科技博覽」，吳傑莊話係一個向院舍代表介紹最新產品嘅機會，同時亦係令普羅大眾認識樂齡科技嘅場合。但要實踐「居家安老」嘅目標，吳傑莊主張專責委員會應統籌勞福局、創科局及民政事務處設立指標（KPI），加大樂齡科技嘅宣傳和應用，令老友記可以有更好、更優質嘅晚年生活。佢話科技不一定係「冷冰冰」，譬如結合人情味嘅人工智能，日本已經出現陪伴老人家嘅電子寵物，可見樂齡科技唔單止針對長者嘅安全，其實亦可幫助老友記改善身心健康。