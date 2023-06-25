睹子欺凌幼童 惡母歪理縱容

「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟！」 前日有網民在社交網站發文，聲稱其兩歲孩子在大角咀一體育館玩耍時，疑遭一名穿校服的幼童毆打，該幼童更在館內疑似掌摑及推撞其他小朋友。惟該幼童母親即使在場，卻無視兒子的霸凌行為，事主向其反映更反被斥責：「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟！」雙方更因搶奪錄影的手機而互有碰撞。發貼網民不禁呼籲街坊帶小朋友到上址玩耍時「一定要小心」，並聲稱已報案及到醫院驗傷。

事發大角咀市政大樓體育館 上周五（23日），有女網民在社交網站平台反映，聲稱其年約兩歲的孩子，在大角咀市政大樓的兒童體育館遊玩期間，遭一名身穿幼稚園校服的男童毆打，該男童更在體育館內，懷疑以掌摑、推撞等方式欺凌其他小朋友。據該女網民表示，該名男童的母親當時在場，但卻沒有阻止其兒子的霸凌行為，事主見她無動於衷，遂上前向她反映有關情況，詎料卻遭對方出言反擊：「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟！」期間雙方更因搶奪正在錄影的手機而肢體互有碰撞。

目擊網民：由得個仔掌摑推撞 該女網民又指出，涉事男童的母親，疑是來自內地的「新移民」，即使她目擊兒子的霸凌行為亦若無其事，認為「呢個女人小朋友咁大都唔教，由得個仔一巴一巴打2至3歲嘅小朋友都當睇唔到，由得個仔推啲兩三歲嘅小朋友落樓梯又唔理，由得個仔打完啲小朋友一個又一個」。此樁事件令事主不禁質疑，「依家啲人喺上面落嚟香港，係咪就可以打橫行？反而仲叫我哋香港人唔好再嚟」。期間，事主拿出手機欲拍攝雙方爭執的過程，對方卻以肖像權為由，「衝過嚟想搶我部電話，之後重要喺拉扯之下整損咗我隻手」。

經多番擾攘後，涉事母親帶同兒子離開現場，惟乘搭升降機前，其兒子一度疑似口出粗言穢語，情況令事主倍感無奈。該女網民亦在貼文提到自己手臂被撞瘀、刮損，孩子的口唇被打至擦破。至當晚，事主更新貼文內容，表示已向男童的幼稚園反映事件，雖然有人看畢片段後承認「發生咗呢件事」，但未知對方會否就此道歉，而事主亦聲稱已報案處理。