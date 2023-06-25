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西九停車場草叢發現3牛肉刀

花王在停車場對開草叢發現3把利刀。（朱偉坤攝） 花王在停車場對開草叢發現3把利刀。（朱偉坤攝）
花王在停車場對開草叢發現3把利刀。（朱偉坤攝）
【本報訊】昨日上午10時許，油麻地西九文化區的花王打理花草時，在近西閘露天停車場對開的草叢內，發現3把分別約一呎至一呎半長的牛肉刀，遂即時致電報案求助。
銹漬斑斑 來源不明
執法人員接報到場，發現相關刀具銹漬斑斑，隨即將刀具帶走檢驗，並就其來源展開調查，暫時未知事件是否涉及刑事成分 。
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