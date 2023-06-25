垃圾屋陣陣惡臭 至少3貓咪待救

涉虐畜女住戶准保釋 「雜物屋」懷疑發生虐貓案再有新進展！深水埗一個唐樓單位，上周四（22日）端午節被揭發在衞生惡劣環境下疑被獨留大批貓隻，貓隻在堆積如山的雜物堆生活，部分疑因缺水缺糧及受病患影響，毛髮凌亂瘦至「皮包骨」。相關機構在事件曝光當日及翌日救出17隻貓，惟本報記者昨再登門查看，先後發現屋內仍有至少3隻貓咪，當中一隻被困誘捕籠，其餘貓貓四處亂竄，暫仍難以掌握尚有多少漏網之「貓」。至於涉嫌虐貓被捕的女住戶，則已獲准保釋候查。

涉事「雜物屋」位於福華街132號貴華樓一單位，記者昨晨再登門了解，發現屋外仍然擺放部分雜物，甚至隔着上鎖的大門，已傳來陣陣中人欲嘔的惡臭，不排除是貓隻排泄物的氣味。至於單位內仍凌亂不堪，雜物東歪西倒，除了有無數個大型尼龍袋，更有疑似貓糧的包裝袋，懷疑有人曾經放任貓隻「食自助餐」。

瘦削隨處走 警覺性高 在充斥異味的擠擁空間內，記者目睹3隻貓咪隨意走動，乍看下牠們健康尚可，惟身形則較為瘦削，3隻貓咪警覺性高，暫無落入誘捕籠內，面對陌生人則凝視戒備。至昨日下午，記者再返回該單位查看，察覺有一隻貓貓已經入籠，另有一隻黑貓在籠外相伴，惟未能判斷牠們是否在昨日早上出沒的其中兩隻貓咪，更未知牠們的來歷，且未見有相關機構及部門人員帶走貓隻。愛協表示未能就該宗案件透露更多詳情。漁護署發言人表示，截至昨日，共有7隻貓於該署轄下動物管理中心接受觀察。經獸醫初步檢查後，有關貓隻情況尚可。

上周四清晨7時許，有居於上址下層的居民報案，指涉事單位日夜漏水並傳出異味，拍門無人回應，擔心有人遇上意外。消防趕至破門而入，揭發惡臭難當的單位內有大批貓隻，牠們疑因缺乏足夠糧水，健康情況欠佳，但並無生命危險。愛協及漁護署人員奉召到場，當日在現場捕捉14隻貓，又在單位內設置籠具；至上周五成功誘捕多3隻貓咪，把牠們帶走檢查及照顧。事發當日，執法部門拘捕該單位的姓葉（43歲）女住戶，涉嫌「殘酷對待動物」，她其後獲准保釋候查，須於七月上旬向執法人員報到。