兒童照顧者遭冷待 增撥資源被拒門外

託管服務杯水車薪 單親津貼得個恨 政府由今年10月開始，將4項關愛基金轄下經濟支援計劃恒常化，包括低收入殘疾人士和長者照顧者津貼額提高至3,000元。立法會推動照顧者為本政策小組委員會昨召開公聽會，當中多位社會代表批評政府計劃完全忽略特殊兒童及單親家庭，對現行措施感到失望，全然不以「照顧者為本」，解決不了現實問題，要求擴大照顧者定義，增撥資源，在綜援外增設單親兒童照顧者津貼，增加兒童託管和24小時暫宿服務，特別是增設SEN特殊學童服務，紓緩照顧者壓力。另推動彈性工作制，使照顧者平衡照顧及工作。

應「睇齊」殘疾老人照顧者 油尖旺基層照顧者權益關注組代表麥泳恩指，現時本港託兒服務求過於供，嚴重不足，且主要針對在職家庭，對綜援單親家庭欠缺照顧，一旦壓力爆煲，或發生家庭慘案。基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心代表黃錦秀對兒童照顧者未有「上車」表示失望，認為應與殘疾和老人照顧者「並排」。照顧兒童照顧者小組成員蔡沚珊則質疑政府為何忽略兒童照顧者，指出其照顧壓力大，又要兼顧工作，全職照顧者更欠缺收入，家庭地位低下，希望增設兒童照顧者津貼，肯定他們的貢獻。社工林琪建議增加兒童課餘託管服務和SEN小班教學，並增設兒童24小時暫宿服務，讓照顧者休息，以及提供精神健康服務給照顧者。

當局回應指，會在今年第3季開立24小時支援熱線，由專業社工接聽，提供資訊、輔導和轉介等服務，亦會建立資訊網站，供有需要人士查詢。至於擴大照顧者定義，當局稱政府投放資源有先後次序，暫時會優先解決殘疾人士和長者照顧者的困境，將來會根據資源多少釐定其他情況。增加託兒所名額方面，當局上周公布了一批學校會添加託兒服務，會繼續和校方協商，希望逐步減輕家長壓力。

議員促僱主推動彈性上班 議員狄志遠表示，政府應該加把勁解決照顧者的處境，好好利用關愛基金。建議將代表意見列成清單，逐項與政府傾談爭取。他還提出政府應與僱主協商，推行彈性上班制，質詢政府接下來會否有地區支援中心。議員陸頌雄認為要推廣照顧者培訓，指專業團隊服務杯水車薪，建議政府不單止是增加津貼，日後更要提升照顧者能力和認知，並關注關愛隊在照顧者服務中發揮的作用。

當局回應稱，暫時難以在全港投放資源建立24小時社區支援中心，但接下來投入運作的24小時熱線會轉介求職者至最近的服務設施，至於關愛隊會負責提供資訊和轉介的服務。

另一議員鄧家彪則指摘政府的資訊科技瀏覽量不足，實際效果欠佳。他認為應確保每個照顧者知道政府的資訊，能有一站式諮詢網站和互動功能，一按鍵就能求助。當局則認為照顧者由於忙於家庭事務，沒有時間瀏覽訊息，認為朋友家人可以幫手看資訊，當局亦會將資訊轉介到地區服務。