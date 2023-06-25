澳門消息：墮「公檢法」騙局 大學女生交出戶口密碼
【本報綜合報道】騙徒手法層出不窮，再有一名澳門居民墮入「公檢法」騙局，事主為一名澳門女大學生，疑誤信「電訊公司職員」訛稱其內地手機號碼發放大量的犯罪資訊，即將被內地公安拘捕，不虞有詐交出銀行帳戶資料及密碼，被轉走5.3萬澳門元。
遭轉走逾5萬元
案情指，女事主早前接到一名自稱「電訊公司職員」來電，指其內地手機號碼發放大量犯罪資訊，電話隨後轉線至內地「公安」，指事主涉及一宗「清洗黑錢」案，並出示印有事主姓名的「拘捕令」，要求她下載手機應用程式，並提交個人資料接受調查。事主信以為真，提交兩個銀行的帳戶資料及密碼，並按指示每日以視訊向該名「公安」報告行蹤。
直至上月6日，事主發現其中一個銀行帳戶被人轉走5.3萬澳門元，向「公安」查詢。對方警告稱案件仍在調查不便透露，未幾即人間蒸發。事主懷疑受騙報案求助。
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