中學組冠軍標語 製海報推廣水上安全

【本報訊】為進一步提高市民注意水上安全的意識，康樂及文化事務署與香港拯溺總會合辦水上安全運動，包括為中小學生而設的標語創作比賽和平面設計比賽。大會昨在九龍公園拱廊舉行比賽頒獎典禮，並於九龍公園泳池觀眾席入口大堂設攤位遊戲，推廣水上安全。

今年的參賽作品別具匠心，展示出學生的創意和藝術技巧。大會採納了中學組冠軍的標語「游離泳區風險多，刊憲泳灘最穩妥」，配合中學組冠軍的平面設計，製作成為今年的宣傳海報。

宜有救生服務刊憲泳灘游泳 康文署助理署長（康樂事務）黃有權在典禮上致詞時說，游泳是本港其中一項最受市民歡迎的康樂活動，去年使用康文署轄下公眾泳灘和游泳池的人次超過1,300萬。他呼籲市民在享受游泳樂趣時，必須注意水上安全。大會將兩項比賽的主題定為「游泳人士應在有救生服務的刊憲泳灘游泳，並避免游離泳區範圍，以策安全」，希望提醒市民應在有救生員當值時才下水，並應在泳區範圍內游泳，以免發生意外。

康文署轄下有提供救生服務的刊憲泳灘，除裝設防鯊網和以紅色或橙色浮波界線劃出適合游泳的區域，亦有專業救生員當值。遇上天氣突變的情況，場地職員會即時以廣播系統提示泳客離開水面及到有蓋的地方暫避。