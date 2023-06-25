屢非法擴展營業範圍 露天製食物 元朗「百味軒」釘牌14天

【本報訊】元朗食肆「百味軒」因非法擴展營業範圍及在露天地方儲存及配製食物，屢違反《食物業規例》，被食物環境衞生署署長暫時吊銷牌照14天。「百味軒」位於元朗俊賢坊2號恒運樓地下G號舖及舖前露天座位，由6月24日至7月7日須暫停營業。

食環署表示，有關食肆經營者因上述違例事項，去年11月及今年3月兩次被法庭定罪，共罰款5,500元。該署亦根據違例記分制記下持牌人15分，食肆因此須停牌14天。

有關食肆經營者亦因非法擴展營業範圍，去年1月及9月兩次被法庭定罪，共罰款4,300元，因而被記下30分，食肆去年12月至今年1月期間被暫時吊銷牌照7天。

食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。持牌食物業處所須在處所入口附近顯眼處展示已領有牌照的告示，以資識別。